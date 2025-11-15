В Чирчике ночью сгорел автомобиль — соцсети обсуждают причины пожара

Как сообщили в МЧС, 14 ноября в 20:26 в Главное управление по чрезвычайным ситуациям Ташкентской области поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Амира Темура в Чирчике. Уже в 20:35 пожарно-спасательные расчёты прибыли на место происшествия, а спустя 15 минут, в 20:50, возгорание было полностью ликвидировано.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания и сумму материального ущерба.
Между тем, в соцсетях активно обсуждается версия поджога. Пользователи строят догадки и ждут официальной информации от правоохранительных органов.