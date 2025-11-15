Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Астроном Леб: 3I/ATLAS демонстрирует признаки искусственного происхождения

Объект сохранил целостность после прохождения вблизи Солнца, что нетипично для кометы.

Источник: Аргументы и факты

Гарвардский исследователь Ави Леб заявил в своем блоге, что межзвёздный объект 3I/ATLAS проявляет характеристики, которые трудно объяснить естественным происхождением.

Поводом для его комментария стала публикация на ресурсе Astronomer’s Telegram, где сообщалось, что последние снимки от 11 ноября показывают: объект сохранил целостность после прохождения вблизи Солнца и по-прежнему выглядит как активное единое тело.

Леб отметил, что для обычной кометы такое поведение выглядит нетипичным, поскольку подобные объекты часто распадаются под воздействием высокой температуры и гравитационных нагрузок. Однако 3I/ATLAS, по имеющимся наблюдениям, не демонстрирует признаков разрушения.

Исследователь подчеркнул, что теперь астрофизическому сообществу предстоит объяснить эти особенности, особенно тем специалистам, которые считают объект естественным космическим телом и отвергают более экзотические версии происхождения.

Ранее межзвёздный объект 3I/ATLAS внезапно изменил цвет и резко увеличил яркость при приближении к Земле.