Астроном Леб: 3I/ATLAS демонстрирует признаки искусственного происхождения

Гарвардский исследователь Ави Леб заявил в своем блоге, что межзвёздный объект 3I/ATLAS проявляет характеристики, которые трудно объяснить естественным происхождением.
Поводом для его комментария стала публикация на ресурсе Astronomer’s Telegram, где сообщалось, что последние снимки от 11 ноября показывают: объект сохранил целостность после прохождения вблизи Солнца и по-прежнему выглядит как активное единое тело.
Леб отметил, что для обычной кометы такое поведение выглядит нетипичным, поскольку подобные объекты часто распадаются под воздействием высокой температуры и гравитационных нагрузок. Однако 3I/ATLAS, по имеющимся наблюдениям, не демонстрирует признаков разрушения.
Исследователь подчеркнул, что теперь астрофизическому сообществу предстоит объяснить эти особенности, особенно тем специалистам, которые считают объект естественным космическим телом и отвергают более экзотические версии происхождения.
Ранее межзвёздный объект 3I/ATLAS внезапно изменил цвет и резко увеличил яркость при приближении к Земле.