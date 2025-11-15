Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон: США одобрили продажу ФРГ ракет Standard Missile 6 Block I

Стоимость вооружения составляет 3,5 миллиарда долларов.

Источник: Аргументы и факты

Госдеп Соединённых Штатов утвердил продажу ракет Standard Missile 6 Block I и Standard Missile 2 Block IIIC Германии, сообщает Пентагон.

В ведомстве уточнили, что также ФРГ получит оборудование к этим ракетам. Стоимость всего вооружения составляет 3,5 миллиарда долларов.

«Госдеп принял решение одобрить возможную продажу правительству ФРГ ракет Standard Missile 6 Block I и Standard Missile 2 Block IIIC, а также сопутствующего оборудования оценочной стоимостью 3,5 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.

Американские военные отметили, что всего ФРГ намерена приобрести свыше 170 ракет Standard Missile 6 Block I, а также «до 577» ракет Standard Missile 2 Block IIIC.

Ранее сообщалось, что Германия закупит у Соединённых Штатов ещё 15 истребителей F-35.