Пентагон: США одобрили продажу ФРГ ракет Standard Missile 6 Block I

Госдеп Соединённых Штатов утвердил продажу ракет Standard Missile 6 Block I и Standard Missile 2 Block IIIC Германии, сообщает Пентагон.
В ведомстве уточнили, что также ФРГ получит оборудование к этим ракетам. Стоимость всего вооружения составляет 3,5 миллиарда долларов.
«Госдеп принял решение одобрить возможную продажу правительству ФРГ ракет Standard Missile 6 Block I и Standard Missile 2 Block IIIC, а также сопутствующего оборудования оценочной стоимостью 3,5 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.
Американские военные отметили, что всего ФРГ намерена приобрести свыше 170 ракет Standard Missile 6 Block I, а также «до 577» ракет Standard Missile 2 Block IIIC.
Ранее сообщалось, что Германия закупит у Соединённых Штатов ещё 15 истребителей F-35.