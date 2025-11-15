Суд удовлетворили иск ГП к экс-главе ЮГК Струкову почти на 5 млрд рублей

Ранее Генеральная прокуратура РФ совместно с ФСБ выявили каналы, по которым бывший владелец «Южуралзолота» Константин Струков выводил и скрывал коррупционные доходы. Часть средств была инвестирована в элитную недвижимость, оформленную на близких родственников. Среди них оказались бывшая супруга, дочери, внучка, сожительница, водители и доверенные лица. По информации СМИ, одна из дочерей Струкова, проживающая в Швейцарии, фиктивно занимала должность вице-президента в управляющей компании с окладом 13,7 миллиона рублей, а сожительница — должность заместителя президента с зарплатой 7,5 миллиона рублей.