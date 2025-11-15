На юге Буэнос-Айреса взорвался химзавод: стекла разбились в радиусе четырех километров

На химическом предприятии на юге Буэнос-Айреса прогремел сильный взрыв. Об этом информирует портал Infozona.
От удара пострадали жители Эсейсы и Кануэласа — взрывная волна разбила окна в радиусе до 4 километров. Над городом поднялся густой тёмный дым, видный на несколько километров. На месте ЧП работают более десяти пожарных, которые пытаются локализовать пожар.
Отмечается, что взрыв случился на агрохимическом и нефтехимическом предприятии. Толчки ощущались даже в 15 километрах от эпицентра. Из-за угрозы распространения ядовитых испарений власти организовали эвакуацию семей из близлежащих районов. По последним данным, пострадавших и погибших нет.
