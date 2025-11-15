Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На юге Буэнос-Айреса взорвался химзавод: стекла разбились в радиусе четырех километров

Infozona: на юге Буэнос-Айреса прогремел мощный взрыв на химическом заводе.

Источник: Комсомольская правда

На химическом предприятии на юге Буэнос-Айреса прогремел сильный взрыв. Об этом информирует портал Infozona.

От удара пострадали жители Эсейсы и Кануэласа — взрывная волна разбила окна в радиусе до 4 километров. Над городом поднялся густой тёмный дым, видный на несколько километров. На месте ЧП работают более десяти пожарных, которые пытаются локализовать пожар.

Отмечается, что взрыв случился на агрохимическом и нефтехимическом предприятии. Толчки ощущались даже в 15 километрах от эпицентра. Из-за угрозы распространения ядовитых испарений власти организовали эвакуацию семей из близлежащих районов. По последним данным, пострадавших и погибших нет.

Ранее сообщалось о случае, когда в иранском городе Шираз также прогремел взрыв на заводе по заправке сжиженного газа — взорвался один из газовых баллонов. В результате аварии пострадали девять человек: двоих госпитализировали.