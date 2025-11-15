Филимонов: В Вологде и Череповце убрали все вывески магазинов «Красное & Белое»

В Вологде и Череповце исчезли все вывески сети магазинов «Красное&Белое», специализирующихся на реализации алкогольных напитков.
«Все вывески сети алкомаркетов “Красное&Белое” демонтированы в Вологде и Череповце. С фасадов зданий убрали конструкции, размещенные с нарушением правил благоустройства», — информировал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Чиновник выразил надежду, что владельцы сети проведут ребрендинг и предложил в качестве наиболее эффективного пути развития переформатирование в сеть продмагов у дома.
Губернатор Георгий Филимонов слывёт самым «трезвым» главой регионов. Накануне он сообщил, что только в марте, когда в области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя, прекратили торговлю спиртным 388 алкомаркетов. Магазины сменили ассортимент или полностью прекратили продажу спиртного.
Также Филимонов информировал, что после ребрендинга доля алкоголя в ассортименте магазинов не превысит 20%.
Тем временем в регионе с марта по июнь 2025 года по сравнению с прошлым годом смертность от заболеваний, связанных с алкоголем, снизилась на 53%, а от отравлений спиртным — на 71%.