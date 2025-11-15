Офицер Дандыкин рассказал о главном кошмаре ВСУ

«Применение КАБов сейчас — это самый главный кошмар у противника. Раньше наши бомбы летели на 70−80 километров. А сейчас, когда у них элементы ракетного двигателя есть, они летят до 200 километров. Соответственно, конечно, это трудно сбиваемое изделие, и оно очень эффективно. Даже если такая бомба взрывается за 3 километра, то на сотни метров противник, даже если он не получает ранения, он просто дезориентацию и выходит из строя. Это эффект от ударной волны», — объяснил офицер.