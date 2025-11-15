Мистический Нижний Новгород: Топ-5 загадочных уголков города

Каменские, надеясь на возвращение в город, действительно спрятали свою коллекцию антиквариата в доме. Клад был найден в 1973 году во время ремонта особняка. Среди шестисот предметов были бронзовые канделябры первой половины XVII века, коллекция фарфоровых статуэток, столовый сервиз в стиле ампир фабрики Гарднера, сервизы мейсенской, севрской, берлинской и венской мануфактур и множество картин. К сокровищам прилагалась их полная опись. Есть легенда о том, что рабочего, который обнаружил клад, обвинили в краже и отправили в лагерь, где он скончался. После чего некоторым прохожим по ночам в одном из окон виделся расплывчатый белый силуэт.