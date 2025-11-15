Мистический Нижний Новгород: Топ-5 загадочных уголков города

Нижний Новгород — город с богатой историей. Его строения хранят удивительные тайны. ИА «Время Н» расскажет читателям о пяти наиболее легендарных объектах, которые хранят загадки своей эпохи.
Самая легендарная башня.
Каждая башня Нижегородского кремля — кладезь интересных историй. Но больше всего легенд, пожалуй, хранит Коромыслова башня.
Самая известная среди них повествую о девушке Алена. В начале 16-го столетия, когда крепость осаждали татары, она не побоялась выйти за водой с коромыслом и вступила в схватку с неприятелем. Погибнув, девушка смогла убить несколько десятков нападавших. По легенде, её дух до сих пор бродит рядом, охраняя город.
Другая история гласит, что девушка с коромыслом была замурована в башню, что также могло дать ей свое название.
Три призрака и тайные сокровища.
Дом на Верхне-Волжской набережной, 7 является одним из самых красивых зданий в городе. Сейчас оно находится в ведении Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, а когда-то принадлежало купеческой семье Рукавишниковых. Глава семейства Сергей Михайлович Рукавишников заказал проект дома архитектору Петру Бойцову. Тот поинтересовался, в каком стиле строить дом. На что получил ответ: «Валяй во всех, денег на все хватит!».
С усадьбой связаны две легенды. Первая рассказывает о том, что построить дом с видом на Волгу мешала сестра купца: она отказалась выехать из стоявшего на этом месте своего деревянного жилища. В итоге купец приказал встроить усадьбы прямо в ее дом. После его якобы в особняке обитает дух обиженной сестры Рукавишникова.
По другой легенде, до революции предприниматели делали в стенах усадьбы тайники, куда складывали семейные реликвии. Клад безуспешно пытались найти при реставрации. Почему? Возможно, потому что ценности охраняют три призрака? В 1930-е году их даже удалось запечатлеть на фотографии: три тени появлялись на уровне 2-го этажа флигеля.
Во время экскурсий посетителям непременно скажут, что здание обладает особой энергетикой…
Тюрьма с душами узников.
Построенный в 1823 году, Нижегородский острог (ныне — площадь Свободы, 2а) был рассчитан на 300 заключённых, которые содержались в ужасных условиях по 30−40 человек в одной камере. В 1914 году тюрьму пришлось закрыть, как не соответствующую минимальным условиям для таких заведений. После революции помещения использовались под склады, после чего были переданы аптечному управлению. В 1981 году бывший тюремный корпус острога был передан Нижегородскому государственному историко-архитектурному музею-заповеднику.
Долгое время острог находился на реставрации. Сегодня по нему снова проводятся экскурсии. Посетители могут увидеть камеры, где содержались Владимир Короленко, Максим Горький, Яков Свердлов, Петр Заломов, Николай Семашко и другие политические заключенные.
Охранники музея не раз говорили, что ночью здание словно оживляет стены: слышны крики узников, звон оков, а на утро на полу видны мокрые следы фантомов. По словам одного из сотрудников заведения, отражения стражей тюрьмы не раз видели в старинных зеркалах.
Клад в старинной усадьбе.
Здание по Верхне-Волжской набережной, 11 до революции принадлежало купцам Каменским. В 2018-м глава семьи был арестован, а домочадцы вынуждены были бежать, оставив после себя слухи. Жители близлежащих домов рассказывали, что по вечерам в особняке слышалась старинная музыка, смех и голоса, а кому-то даже мерещились призраки, охраняющие спрятанные сокровища.
Каменские, надеясь на возвращение в город, действительно спрятали свою коллекцию антиквариата в доме. Клад был найден в 1973 году во время ремонта особняка. Среди шестисот предметов были бронзовые канделябры первой половины XVII века, коллекция фарфоровых статуэток, столовый сервиз в стиле ампир фабрики Гарднера, сервизы мейсенской, севрской, берлинской и венской мануфактур и множество картин. К сокровищам прилагалась их полная опись. Есть легенда о том, что рабочего, который обнаружил клад, обвинили в краже и отправили в лагерь, где он скончался. После чего некоторым прохожим по ночам в одном из окон виделся расплывчатый белый силуэт.
Добавим, что найденная коллекция сейчас хранится в Нижегородском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике.
Фантомы в кирпичах.
Четырёхэтажное здание XIX века на улице Рождественской также не избежало слухов о присутствии в нем призраков.
Речь о знаменитом Блиновском пассаже (Рождественская, 24). Свое название он получил от именитых владельцев богатейших нижегородских купцов-промышленников братьев Блиновых. Когда-то это строение было крупнейшим торговым центром города, в нем бывали известнейшие люди своего времени.
Самая необычная история произошла с домом в ноябре 1901 года. В располагавшемся в нем ресторане Пермякова состоялся банкет по случаю проводов писателя Максима Горького сначала в Крым, а затем в арзамасскую ссылку. Знаменитый писатель прочитал свой новый памфлет, после чего друзья вышли провожать его до вокзала, что фактически вылилось в первую в Нижнем Новгороде массовую политическую манифестацию.
В наши дни пассаж является офисно-торговым центром, с которым иногда связывают загадочные истории. Так, охранники рассказывают о плачущей женщине и девочке в изящном платье, танцующей в пустых комнатах. А на одной из камер видеонаблюдения якобы зафиксировали загадочное движение.