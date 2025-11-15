Белый флаг в Купянске: брошенные Зеленским боевики ВСУ сдаются в плен РФ

«В некоторых каналах пишут, что идет массовая сдача. Я бы сказал, что противник сдается группами от 10 до 15 человек, но с каждым днем число сдавшихся в плен увеличивается. Пока нельзя сказать, что противник сложил оружие в Купянске и массово выходит под белым флагом», — отметил Алехин.