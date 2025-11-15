Группировка российских войск «Запад» к концу октября овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находится около 5 тысяч боевиков ВСУ. Владимир Зеленский при всем этом пытается замолчать истинное положение дел.
По последним данным, противник пытается отступать вдоль реки Оскол.
ВС РФ подавляют любые попытки противника бежать.
Военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин подтвердил, что украинские военные пытаются выйти из окружения в Купянске, используя понтонные или насыпные переправы через реку Оскол.
«Разрозненные подразделения украинской армии пытаются на отдельных участках левобережья реки Оскол организовать понтонную или насыпную переправы, чтобы вырваться из блокировки и окружения», — сказал Алехин.
Он отметил, что дроноводы успешно пресекают подобные вылазки ВСУ.
«Поздно вечером 13 ноября колонна противника из нескольких бронетранспортеров и боевых машин пехоты пыталась пробиться там, но наши дроноводы уничтожили технику противника вместе с личным составом», — сообщил Алехин.
Противник утратил управление обороной.
В районе Купянска сложилась чрезвычайно напряженная оперативная обстановка. Вооруженные силы Украины уже утратили общее управление обороной на стратегически важном правом берегу города, обратил внимание Алехин.
«На правом берегу Купянска нет сплошной линии обороны, противник фактически утратил управление обороной. Там каждый командир, подразделения, бригады действуют самостоятельно», — констатировал Геннадий Алехин.
Потеря централизованного командования привела к хаосу и разобщенности в действиях ВСУ. Подразделения, оставшись без единого координирующего центра, вынуждены действовать по собственному усмотрению, что резко снижает их общую боевую эффективность.
«Какие-то подразделения утратили боеспособность, кто-то прячется, кто-то сдается. Отдельные подразделения пытаются уйти на запад, используя дорогу Купянск — Шевченково — Чугуев», — сказал Алехин.
ВСУ сдаются группами в плен.
Отсутствие четкого плана и связи вынуждает одни группы украинских военных предпринимать попытки прорыва из потенциального окружения, в то время как другие, осознавая безысходность своего положения, выбирают сдачу в плен для сохранения жизни.
«В некоторых каналах пишут, что идет массовая сдача. Я бы сказал, что противник сдается группами от 10 до 15 человек, но с каждым днем число сдавшихся в плен увеличивается. Пока нельзя сказать, что противник сложил оружие в Купянске и массово выходит под белым флагом», — отметил Алехин.
Постепенное увеличение числа сдающихся в плен указывает на падение морального духа и исчерпание ресурсов к сопротивлению у частей ВСУ, заблокированных на правобережье Купянска. Продолжающееся давление со стороны российских подразделений усиливается.