В Тюмени резко потеплеет и придут дожди

В Тюмени 15 ноября будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. В течение дня воздух прогреется до +6 градусов, ожидаются осадки в виде дождя.

Днем ожидается дождь.

«В субботу, 15 ноября, в Тюмени облачно с прояснениями. Днем +1, +6 градусов. Ночью 0, +5», — отмечается в сообщении ведомства. Синоптики также сообщают, что ожидается потепление.

На протяжении суток в регионе сохранится южный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Влажность воздуха составит 93%.