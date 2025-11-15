«Вы проиграете»: Туск предупредил Украину об угрозе поражения

Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился с предостережением к украинскому президенту Владимиру Зеленскому на фоне коррупционного скандала в республике.
— Я еще раз призываю всех на Украине, кто имеет право голоса в этом вопросе: остерегайтесь коррупции, потому что вы проиграете войну, если будете терпеть подобные инциденты, — цитирует его портал Do Rzeczy.
Он добавил, что предупреждал главу киевского режима по поводу коррупции в стране.
— Я говорил Зеленскому быть осторожным в отношении любого проявления коррупции в его окружении, так как это имеет решающее значение для его репутации, — высказался польский лидер в беседе с изданием.
Туск отметил, что «деньги уже выброшены на ветер, и цена в любом случае будет очень высокой».
Дональд Туск ранее заявил, что коррупционные случаи на Украине снижают готовность западных стран продолжать поддержку Киева. По его словам, и в Польше, и в Европе проукраинского энтузиазма сейчас значительно меньше.