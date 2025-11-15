Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стрелков отказался подавать на УДО

Осужденный Игорь Стрелков (Гиркин) сообщил, что не собирается сейчас подавать ходатайство на УДО.

Источник: Аргументы и факты

Игорь Стрелков (Гиркин), отбывающий наказание в колонии, не собирается подавать ходатайство на условно-досрочное освобождение. Об этом сообщил адвокат экс-министра обороны ДНР Александр Молохов.

«На условно-досрочное освобождение в ближайшее время подавать не будем. Хотя возможность такая чисто теоретически существует», — отметил Молохов в беседе с aif.ru.

Напомним, в январе 2024 года Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима и запретил на три года администрировать сайты. Он был признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете».

Стрелков отбывает срок в колонии № 5 Кирово-Чепецка Кировской области. Согласно приговору, он будет освобожден в феврале 2027 года.