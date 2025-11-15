Стрелков отказался подавать на УДО

Игорь Стрелков (Гиркин), отбывающий наказание в колонии, не собирается подавать ходатайство на условно-досрочное освобождение. Об этом сообщил адвокат экс-министра обороны ДНР Александр Молохов.
«На условно-досрочное освобождение в ближайшее время подавать не будем. Хотя возможность такая чисто теоретически существует», — отметил Молохов в беседе с aif.ru.
Напомним, в январе 2024 года Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима и запретил на три года администрировать сайты. Он был признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете».
Стрелков отбывает срок в колонии № 5 Кирово-Чепецка Кировской области. Согласно приговору, он будет освобожден в феврале 2027 года.