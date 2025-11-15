Ричмонд
Покалеченная в ОАЭ Ковальчук сообщила об угрозах и оскорблениях в ее адрес

Девушка рассказала, что в адрес ее семьи сыпались оскорбления. Сейчас жизнь стала спокойнее.

Источник: Аргументы и факты

Украинская модель Мария Ковальчук, которую в марте 2025 года обнаружили покалеченной в Дубае, в интервью aif.ru рассказала, как проходит ее лечение и восстановление. Она призналась, что в ее адрес и адрес ее родных долгое время сыпались угрозы.

На вопрос о том, стало ли сейчас спокойнее, девушка ответила утвердительно.

«Да. Сейчас нет угроз, только оскорблениями сыпали в мою сторону и семьи», — призналась Мария.

В июле 2025 года мать Ковальчук Анна сообщила, что ей стали поступать угрозы после интервью Ксении Собчак. Неизвестный отправил ей исчезающее сообщение в Telegram с текстом: «Мы тебя и в Норвегии найдём. Много говоришь».

Женщина опасалась за собственную жизнь и благополучие всей семьи, особенно пожилого отца. Анна подозревала, что за угрозами стояли те же люди, которые могли быть причастны к избиению ее дочери.