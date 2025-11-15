Покалеченная в ОАЭ Ковальчук сообщила об угрозах и оскорблениях в ее адрес

Украинская модель Мария Ковальчук, которую в марте 2025 года обнаружили покалеченной в Дубае, в интервью aif.ru рассказала, как проходит ее лечение и восстановление. Она призналась, что в ее адрес и адрес ее родных долгое время сыпались угрозы.