Туск: Украина проиграет в конфликте из-за коррупционного скандала

По словам Туска, он предупреждал Зеленского по поводу коррупции.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Киев проиграет в украинском конфликте из-за коррупционного скандала.

«Я ещё раз призываю всех на Украине, кто имеет право голоса в этом вопросе: остерегайтесь коррупции, потому что вы проиграете, если будете терпеть подобные инциденты», — сказал он, его слова приводит издание Do Rzeczy.

Кроме того, премьер-министр Польши отметил, что «деньги уже выброшены на ветер».

Напомним, украинские антикоррупционные органы организовали операцию «по пресечению коррупции в сфере энергетики».

Ранее Туск заявил, что появление новых коррупционных скандалов на Украине затруднит дальнейшее сотрудничество Киева с западными партнёрами.

