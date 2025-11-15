Туск: Украина проиграет в конфликте из-за коррупционного скандала

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Киев проиграет в украинском конфликте из-за коррупционного скандала.
«Я ещё раз призываю всех на Украине, кто имеет право голоса в этом вопросе: остерегайтесь коррупции, потому что вы проиграете, если будете терпеть подобные инциденты», — сказал он, его слова приводит издание Do Rzeczy.
По словам Туска, он предупреждал Зеленского по поводу коррупции.
Кроме того, премьер-министр Польши отметил, что «деньги уже выброшены на ветер».
Напомним, украинские антикоррупционные органы организовали операцию «по пресечению коррупции в сфере энергетики».
Ранее Туск заявил, что появление новых коррупционных скандалов на Украине затруднит дальнейшее сотрудничество Киева с западными партнёрами.