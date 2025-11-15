Диетолог Кованова посоветовала съедать не более 4 мандаринов в день

«Мандарины можно употреблять не более четырех в день средних или не более шести маленьких. Нужно учитывать, что есть более сладкие сорта этих цитрусовых, их употребление нужно ограничить в два раза, потому что они содержат большое количество углеводов», — объяснила эксперт.