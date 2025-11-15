Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог Кованова посоветовала съедать не более 4 мандаринов в день

Мандарины богаты витаминами и микроэлементами, но употреблять их можно в ограниченном количестве, объяснила диетолог Кованова.

Источник: Аргументы и факты

Для многих мандарины — это самый новогодний фрукт. Их запах ассоциируется с запахом и детством, а сами плоды содержат витамины А, В, С, Е, холин, ряд микроэлементов. Но употреблять их можно в ограниченном количестве, отметила в разговоре с aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

«Мандарины можно употреблять не более четырех в день средних или не более шести маленьких. Нужно учитывать, что есть более сладкие сорта этих цитрусовых, их употребление нужно ограничить в два раза, потому что они содержат большое количество углеводов», — объяснила эксперт.

Кованова подчеркнула, что от мандаринов следует отказаться совсем, если есть непереносимость фруктозы. Также не стоит употреблять цитрусовые при сахарном диабете и гастритах повышенной кислотности.

Ранее Кованова рассказала о норме употребления апельсинов.