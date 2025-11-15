Диетолог Кованова посоветовала съедать не более 4 мандаринов в день

Для многих мандарины — это самый новогодний фрукт. Их запах ассоциируется с запахом и детством, а сами плоды содержат витамины А, В, С, Е, холин, ряд микроэлементов. Но употреблять их можно в ограниченном количестве, отметила в разговоре с aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.
«Мандарины можно употреблять не более четырех в день средних или не более шести маленьких. Нужно учитывать, что есть более сладкие сорта этих цитрусовых, их употребление нужно ограничить в два раза, потому что они содержат большое количество углеводов», — объяснила эксперт.
Кованова подчеркнула, что от мандаринов следует отказаться совсем, если есть непереносимость фруктозы. Также не стоит употреблять цитрусовые при сахарном диабете и гастритах повышенной кислотности.
Ранее Кованова рассказала о норме употребления апельсинов.