Покалеченная в Дубае Ковальчук рассказала о жизни в Норвегии после трагедии

Украинская модель Мария Ковальчук, которую в марте 2025 года обнаружили покалеченной на обочине в Дубае, рассказала aif.ru о жизни в Норвегии, куда она перебралась с матерью после произошедшего с ней.
В марте 2025 года Мария исчезла с радаров на 10 дней во время поездки в Дубай. Через 10 дней её нашли на обочине дороги с серьёзными травмами.
По словам девушки, ее избила компания, с которой она познакомилась в Дубае. Молодые люди пригласили ее пожить к себе в номер, стали употреблять наркотики, а позже проявили агрессию. По словам Ковальчук, она сбежала из номера, но ее нашли и избили. После этого она ничего не помнит. После лечения в Дубае девушка с матерью улетела в Норвегию.
«В целом я уже хожу, посещаю курсы по изучению норвежского и плаваю в бассейне», — сказала Ковальчук.
Девушка также призналась, что испытывает проблемы с заживлением одной ноги, возможно, ее придется оперировать.
«Зимой в планах операция по снятию металла с ноги. Через полгода планируется операция по коррекции шрама на лице», — добавила Ковальчук.