В Египте женщина забеременела сразу девятью детьми

Уникальную беременность у египтянки обнаружили во время УЗИ.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Египта ожидает рождения сразу девятерых детей. Об этом пишет местное издание Akhbar El-Yom.

«В Египте произошел редкий случай, вызвавший споры в медицинских кругах: во время УЗИ обнаружилось, что женщина беременна одновременно девятью детьми», — сказано в публикации.

Предположительно, такая многоплодная беременность наступила после приёма женщиной препаратов для стимуляции овуляции, пишет издание, напоминая, что ситуация может обернуться рисками как для матери, так и для детей.

О том, как впервые в мире семь близнецов не только родились вместе и выжили в младенчестве, но и отметили совершеннолетие, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что индийская женщина родила близнецов в 70 лет.

Тем временем в США 36-летняя женщина, имеющая трех братьев-близнецов, родила сразу пятерых детей.

Напомним, самая «плодовитая» женщина в мире Мариам Набатанзи рожала по четыре и три ребенка за одну беременность из-за генетического заболевания. К 36 годам у нее родилось 44 ребенка.