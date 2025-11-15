В Египте женщина забеременела сразу девятью детьми

Жительница Египта ожидает рождения сразу девятерых детей. Об этом пишет местное издание Akhbar El-Yom.
«В Египте произошел редкий случай, вызвавший споры в медицинских кругах: во время УЗИ обнаружилось, что женщина беременна одновременно девятью детьми», — сказано в публикации.
Предположительно, такая многоплодная беременность наступила после приёма женщиной препаратов для стимуляции овуляции, пишет издание, напоминая, что ситуация может обернуться рисками как для матери, так и для детей.
О том, как впервые в мире семь близнецов не только родились вместе и выжили в младенчестве, но и отметили совершеннолетие, читайте здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что индийская женщина родила близнецов в 70 лет.
Тем временем в США 36-летняя женщина, имеющая трех братьев-близнецов, родила сразу пятерых детей.
Напомним, самая «плодовитая» женщина в мире Мариам Набатанзи рожала по четыре и три ребенка за одну беременность из-за генетического заболевания. К 36 годам у нее родилось 44 ребенка.