Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс: Трамп понимает важность переговоров с Путиным

Вице-президент США уточнил, что для достижения мира следует вести диалог.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп осознаёт важность переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, заявил Джей Ди Вэнс.

Вице-президент США уточнил, что для достижения мира следует вести диалог.

«Очень много людей критиковали президента США за то, что он говорит с Владимиром Путиным, но если вы хотите добиться мира, следует проявить силу, следует говорить», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире телеканала Fox News.

Кроме того, по словам Вэнса, Трампа во время его первого президентства критиковали за встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

«Президент Соединённых Штатов говорил на это: “почему не поговорить и не попытаться понять, какие есть способы для продвижения интересов США”», — заявил Вэнс.

Напомним, переговоры Путина и Трампа состоялись на Аляске в августе текущего года. Встреча была проведена на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

В материале китайского издания Sohu говорилось, что Путин видит Трампа насквозь, поэтому выигрывает в геополитической игре.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация готова обсудить подготовку к новому саммиту Путина и Трампа.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше