Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп осознаёт важность переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, заявил Джей Ди Вэнс.
Вице-президент США уточнил, что для достижения мира следует вести диалог.
«Очень много людей критиковали президента США за то, что он говорит с Владимиром Путиным, но если вы хотите добиться мира, следует проявить силу, следует говорить», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире телеканала Fox News.
Кроме того, по словам Вэнса, Трампа во время его первого президентства критиковали за встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
«Президент Соединённых Штатов говорил на это: “почему не поговорить и не попытаться понять, какие есть способы для продвижения интересов США”», — заявил Вэнс.
Напомним, переговоры Путина и Трампа состоялись на Аляске в августе текущего года. Встреча была проведена на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
В материале китайского издания Sohu говорилось, что Путин видит Трампа насквозь, поэтому выигрывает в геополитической игре.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация готова обсудить подготовку к новому саммиту Путина и Трампа.