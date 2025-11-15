Основатель известной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал режим на Украине нацистским. Он высказался, что никакой демократии там давно нет.
— Нельзя запрещать русский язык. Вы не можете заниматься всем этим нацистским дерьмом со Степаном Бандерой и при этом называть себя демократией, — цитирует его РИА Новости.
Также знаменитость добавил, что на Украине уже разрушили демократию, совершив незаконный государственный переворот.
Роджер Уотерс ранее раскритиковал голливудскую актрису Анджелину Джоли за ее визит на Украину, назвав звезду «абсолютной невеждой», которая ничего не знает об истории и сути конфликта. По его мнению, Джоли, как и другие знаменитости, поддерживающие киевский режим, «совершенно темная в этом вопросе».
5 ноября украинские СМИ сообщили, что Анджелина Джоли приехала в подконтрольный Украине Херсон. Официальных комментариев по поводу данного визита не поступало. В тот же день появились сообщения о том, что охранник актрисы перестал выходить на связь после того, как его забрали в местный территориальный центр комплектования. Жена задержанного рассказала, что с момента приезда Джоли в Херсон ее супруг не появлялся в Сети. 7 ноября водитель из сопровождения Джоли Дмитрий Пищиков подтвердил свою мобилизацию в ВСУ.