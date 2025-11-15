Российские военные успешно продвигаются на запорожском направлении, наиболее масштабный прорыв отмечается в районе Гуляйполя.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский признал ухудшение положения своей армии на этом направлении, утверждая, что погодные условия сыграли на руку российской армии. Туман здесь, как и под Красноармейском в ДНР, помог штурмовикам РФ серьезно приблизиться к Гуляйполю.
ВС РФ продвинулись на 11 км за неделю к Гуляйполю.
Военный блогер Юрий Подоляка сообщил aif.ru о существенном сокращении расстояния, которое осталось пройти бойцам РФ до Гуляйполя.
«Мы с северо-востока в 4 км от границы Гуляйполя. Еще неделю назад были в 15 км. На самом деле, мы близко подошли».
Несмотря на сообщения в Telegram-каналах об окружении Гуляйполя, Подоляка отмечает, что об этом говорить пока рано.
Кстати, именно на гуляйпольском направлении Подоляка отмечает наибольшие темпы продвижения, которые «не знала история СВО».
«Самые заметные прорывы за последнее время российские войска сейчас совершают у населенного пункта Гуляйполе», — подчеркнул он.
На кону освобождение Запорожья.
Освобождение села Даниловка стало важным шагом в наступлении на Гуляйполе, так как перерезало значимую для украинской армии трассу Покровское — Гуляйполе.
«Темпы продвижения российских войск в Днепропетровской области стали выше. Что касается села Даниловка, то ВС РФ, заняв его, по сути, физически перерезали важную для противника трассу Покровское — Гуляйполе», — пояснил Подоляка.
Военный блогер подчеркнул важность взятия Гуляйполя для дальнейшего освобождения региона.
«Думаю, Гуляйполе ВСУ уже не спасут. На кону стоит большее — Запорожье. Это не скорая перспектива, но мы туда целимся», — пояснил он.
Киев объявил эвакуацию Гуляйполя.
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая сообщила, что в Гуляйполе объявили эвакуацию людей. По ее словам, «с городом можно попрощаться».
«Там объявлена эвакуация людей, его сравнивают с землей, обходят с боков, и вскоре бои будут уже в Гуляйполе», — написала она в соцсетях.
Военкор Андрей Руденко считает, что для украинских боевиков будет сформирован новый «котел» на запорожском направлении, а именно в Гуляйполе.
Падение Гуляйполя и Запорожья откроет для российской армии новые возможности и поставит режим Зеленского на грань катастрофы.