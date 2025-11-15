Рекорд в истории СВО: армия РФ совершила бросок 11 км у Гуляйполя

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский признал ухудшение положения своей армии на этом направлении, утверждая, что погодные условия сыграли на руку российской армии. Туман здесь, как и под Красноармейском в ДНР, помог штурмовикам РФ серьезно приблизиться к Гуляйполю.