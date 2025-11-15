В Ташкенте суд запретил застройку очередной зеленой зоны: у жителей появился шанс сохранить сад

В махалле «Адолат» Юнусабадского района, рядом с посольством США, при активном участии местных жителей был создан сад из плодовых и декоративных деревьев. В прошлом году сотрудники экологии включили этот сад в проект «Яшил макон», что автоматически должно было защитить его от вырубки — такие деревья не могут быть включены в списки для сноса.