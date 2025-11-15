Ричмонд
В Ташкенте суд запретил застройку очередной зеленой зоны: у жителей появился шанс сохранить сад

Vaib.uz (Узбекистан. 15 ноября). На фоне продолжающихся случаев уничтожения деревьев городскими службами в Ташкенте, наконец появилась обнадёживающая новость: застройщик не сможет вырубить ещё одну зелёную зону в столице. Эту историю рассказал советник министра экологии Расул Кушербаев.

Источник: Vaib.Uz

В махалле «Адолат» Юнусабадского района, рядом с посольством США, при активном участии местных жителей был создан сад из плодовых и декоративных деревьев. В прошлом году сотрудники экологии включили этот сад в проект «Яшил макон», что автоматически должно было защитить его от вырубки — такие деревья не могут быть включены в списки для сноса.

Однако неожиданно для всех выяснилось, что по некоему скрытому «протоколу» данный участок выставили на аукцион и передали под застройку предпринимателю. Чтобы обойти экологические процедуры, этот участок представили как «пустующую» территорию без деревьев.

Жители махалли не смирились с происходящим и подали в суд на решение об аукционе, чтобы защитить созданный ими сад. На днях судебная коллегия Ташкентского городского административного суда отменила решение Ташкентского межрайонного суда и признала часть постановления хокима, касающуюся этого земельного участка, недействительной. Это решение дало жителям и всем защитникам зелёных зон города надежду — теперь у сада появился шанс на сохранение.

К сожалению, часть деревьев застройщик уже успел повредить. В настоящее время специалисты Министерства экологии занимаются детальным изучением ситуации и рассчитывают ущерб, причинённый вырубкой деревьев, произведённой предпринимателем. Одновременно проводится служебная проверка законности действий районных экологических сотрудников в этом процессе.

История показывает: только настойчивость и сплочённость жителей могут стать реальным противовесом варварскому отношению к природе.