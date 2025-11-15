Кошмар для ВСУ: «Кинжалы» и КАБы добили офицеров НАТО на Украине

В зоне специальной военной операции наступает новая фаза, где на первое место выходят высокоточные и сверхдальние российские вооружения.
По данным последних сводок, российские военные наносят комплексные удары, которые кардинально меняют расстановку сил на фронте и деморализуют противника. О том, как ракеты «Кинжал» и корректируемые авиабомбы (КАБы) создают настоящий кошмар для ВСУ, в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Удар «Кинжалом»: тайный бункер НАТО в Сумах мог быть уничтожен.
В ночь на 14 ноября в Сумах прогремел мощный взрыв от удара по военному объекту. Очевидцы сообщали о масштабных разрушениях, но лишь сейчас стали проясняться возможные детали и истинные цели этой атаки.
Комментируя сводку СВО, Василий Дандыкин выдвинул предположение, что российские военные могли применить гиперзвуковую ракету «Кинжал» для уничтожения хорошо защищенного подземного объекта.
«Скорее всего, наверное, это был “Кинжал”. Была информация о том, что атака по военным объектам на Украине велась этими ракетами. Учитывая, что “Кинжал” на тысячу километров летит, то его могли использовать для такой атаки. Технические характеристики “Кинжала” позволяет ему пробивать бетон и взрываться», — заявил офицер.
Такое заявление позволяет взглянуть на удар в Сумах в новом свете. Речь может идти не просто о точечном ударе, а о ликвидации высокозащищенного командного пункта, где, по некоторым данным, могли находиться офицеры стран НАТО, координирующие действия украинских войск. Использование «Кинжала», против которого у ПВО противника на сегодняшний день нет эффективных средств перехвата, подчеркивает стратегическую важность цели.
Ранее Минобороны России сообщало о массированных ударах по предприятиям ВПК, объектам энергетики и пунктам дислокации иностранных наемников, и удар в Сумах идеально вписывается в эту общую стратегию по дезорганизации военной машины Киева.
Гибридные КАБы: главный кошмар ВСУ на фронте.
Если «Кинжал» — это стратегическое оружие для уничтожения ключевых, глубоко залегающих целей, то на передовой настоящим бичом для вооруженных формирований Украины стали корректируемые авиабомбы (КАБы).
По словам Дандыкина, именно они превратились в главный инструмент выбивания противника из укрепрайонов.
«Применение КАБов сейчас — это самый главный кошмар у противника», — без обиняков заявляет эксперт.
Столь эффективными и пугающими эти боеприпасы делает кардинально возросшая дальность.
«Раньше наши бомбы летели на 70−80 километров. А сейчас, когда у них элементы ракетного двигателя есть, они летят до 200 километров», — пояснил Дандыкин.
Это означает, что российские военные могут сбрасывать бомбы, находясь на безопасном расстоянии от зоны действия большинства систем ПВО противника.
«Самолет их сбрасывает и уходит, не попадая под огонь ПВО противника», — подчеркивает эксперт.
Мощность боеприпасов такова, что ударная волна наносит непоправимый урон живой силе.
«Даже если такая бомба взрывается за 3 километра, то на сотни метров противник, даже если он не получает ранения, он просто оказывается дезориентирован и выходит из строя. Это эффект от ударной волны», — объяснил офицер.
Покровск и Мирноград: КАБы зачищают «горячие точки».
Ярким примером эффективного применения нового оружия стали бои за Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров), которые являются на сегодняшний день одним из самых напряженных направлений.
По данным военных блогеров, российские штурмовики ведут наступательные действия непосредственно в кварталах этих городов.
Именно здесь КАБы показали свою максимальную эффективность.
«В Красноармейске и Димитровграде сейчас используют гибридные бомбы. Сейчас у нас появилась возможность забрасывать их достаточно далеко. Они до двухсот километров летят», — подтвердил Дандыкин.
Эксперт уточнил, что сейчас с помощью КАБов «выбивают остатки засевших в Красноармейске и Мирнограде боевиков ВСУ».
Ситуация для украинских формирований, запертых в этих городах, может оцениваться как критическая. Ранее Дандыкин дал им однозначный совет: «плен — это самое оптимальное из того, что будет».