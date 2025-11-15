Стрелков попросился на СВО

Он был признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете». Поскольку Стрелков был осужден по «экстремистской» статье, для его отправки в зону СВО необходима либо отмена приговора, либо персональное помилование президентом.