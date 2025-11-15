Ричмонд
Стрелков попросился на СВО

Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что просил отправить его в зону СВО, однако просьбы были блокированы.

Источник: Аргументы и факты

Игорь Стрелков (Гиркин), отбывающий наказание в колонии, неоднократно просил направить его в зону специальной военной операции, рассказал адвокат экс-министра обороны ДНР Александр Молохов.

«Стрелков неоднократно высказывал желание поехать на СВО, даже на не слишком приемлемых условиях, неприглядных. Однако все попытки были блокированы», — сказал Молохов aif.ru.

Напомним, в январе 2024 года Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима и запретил на три года администрировать сайты.

Он был признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете». Поскольку Стрелков был осужден по «экстремистской» статье, для его отправки в зону СВО необходима либо отмена приговора, либо персональное помилование президентом.

Стрелков отбывает срок в колонии № 5 Кирово-Чепецка Кировской области.