Стрелков попросился на СВО

Игорь Стрелков (Гиркин), отбывающий наказание в колонии, неоднократно просил направить его в зону специальной военной операции, рассказал адвокат экс-министра обороны ДНР Александр Молохов.
«Стрелков неоднократно высказывал желание поехать на СВО, даже на не слишком приемлемых условиях, неприглядных. Однако все попытки были блокированы», — сказал Молохов aif.ru.
Напомним, в январе 2024 года Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима и запретил на три года администрировать сайты.
Он был признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете». Поскольку Стрелков был осужден по «экстремистской» статье, для его отправки в зону СВО необходима либо отмена приговора, либо персональное помилование президентом.
Стрелков отбывает срок в колонии № 5 Кирово-Чепецка Кировской области.