Самолет с 90 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Хабаровске

Самолет совершил аварийную посадку из-за технической неисправности.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске совершил аварийную посадку пассажирский самолёт, на борту которого было 90 пассажиров. Об этом информирует Дальневосточная транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, сегодня в 9.00 (время местное) в аэропорту Хабаровск ввиду технической неисправности совершило аварийную посадку воздушное судно, выполнявшее рейс Владивосток-Благовещенск с 90 пассажирами на борту», — сказано в релизе ведомства.

Самолёт был технически неисправен. Фото: Транспортная прокуратура.

Сообщается, что посадка прошла в штатном режиме, пассажиры будут отправлены по маршруту на резервном воздушном судне.

Ранее аварийная посадка Ан-2 произошла на юге Красноярского края в пятницу, 3 октября около 17:00 по местному времени. В момент аварии на борту находилось два пилота, оба погибли.

О том, как военный истребитель Су-27 разбился во время учебного полета в Карелии, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что несколько поездов дальнего следования задерживаются на пути из Крыма.