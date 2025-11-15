Самолет с 90 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Хабаровске

В Хабаровске совершил аварийную посадку пассажирский самолёт, на борту которого было 90 пассажиров. Об этом информирует Дальневосточная транспортная прокуратура.
«По предварительным данным, сегодня в 9.00 (время местное) в аэропорту Хабаровск ввиду технической неисправности совершило аварийную посадку воздушное судно, выполнявшее рейс Владивосток-Благовещенск с 90 пассажирами на борту», — сказано в релизе ведомства.
Самолёт был технически неисправен. Фото: Транспортная прокуратура.
Сообщается, что посадка прошла в штатном режиме, пассажиры будут отправлены по маршруту на резервном воздушном судне.
