Дожди, мокрый снег и нулевая температура: в Башкирии в наступившие выходные погода будет неблагоприятной

В эти выходные погода в Башкирии будет неустойчивой, с осадками и понижением температуры. Об этом рассказали специалисты Башгидрометцентра.
Сегодня, 15 ноября, обойдется без существенных осадков, лишь днем по северо-западу республики возможны небольшие дожди. Ветер будет юго-западный, южный умеренный, местами — с порывами до сильного. Температура воздуха днем составит +4, +9 градусов.
Завтра, 16 ноября, погода ухудшится. Ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег и снег. Утром и днем местами прогнозируются гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — гололедица. Исключением станет юг республики, где существенных осадков не будет. Ветер — южный с переходом на северо-западный умеренный, ночью — местами порывы до сильного. Столбики термометров ночью и днем будут в пределах 0, +5 градусов.
