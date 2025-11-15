Местные жители раскрыли детали о тайной тропе Усольцевых в Монголию

Пока официальные поиски семьи Усольцевых приостановлены, местные жители раскрыли новые детали о возможном маршруте пропавшей семьи. По данным krsk.aif.ru, в 10 км от Кутурчина начинается малоизвестная дорога, ведущая к монгольской границе.
Жительница поселка Мина Валентина признается в разговоре с krsk.aif.ru: «Я даже не знала о существовании этой дороги. Узнала только из интернета. Но если они ушли по ней, то объясняет, почему никаких следов не нашли».
Директор турбазы «Геосфера» Евгений Кудряшов, где семья провела последнюю ночь, добавляет: «Маршрут был простым — проселочная дорога, по которой ездят уазики. Даже если сойти с тропы, везде есть дороги лесодобычи».
Особенность «монгольской тропы» — полное отсутствие контроля: нет камер, постов ДПС. Проехать 1000 км до границы можно за 12−14 часов. У семьи было почти трое суток форы до начала поисков, что делает версию о побеге технически возможной, хотя и загадочной с точки зрения мотивов.