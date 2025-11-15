Впервые за 20 лет экстремальную магнитную бурю фиксировали два года подряд

Согласно данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, магнитные бури уровня G5 — достаточно редкое явление. Последний раз они фиксировались три года подряд в 2003, 2004 и 2005 году. После этого в течение 20 лет магнитные бури не превышали уровень G4.