Врач рассказала, как подготовить организм к Рождественскому посту

Рождественский пост, который начинается 28 ноября и длится 40 дней до 6 января, представляет собой духовный путь подготовки к празднику Рождества Христова, заключающийся не только в гастрономических ограничениях (воздержании от продуктов животного происхождения по специальному календарю питания, где в определенные дни разрешается рыба и растительное масло, а в сочельник — только вода), но и в духовном очищении через молитву, покаяние, воздержание от увеселений и добрые дела, при этом, как отмечают специалисты, здоровым людям не требуется специальная подготовка к растительной диете, хотя определенным категориям верующих стоит соблюдать осторожность и вводить продукты постепенно как до, так и после поста.