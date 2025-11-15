Врач рассказала, как подготовить организм к Рождественскому посту

Советы медика по правильному выходу из поста.
Врач-иммунолог Надежда Логина объяснила принципы правильного вхождения и выхода из Рождественского поста. По словам специалиста, здоровым людям не требуется специальная подготовка к диете на основе растительных продуктов, поскольку они содержат все необходимые питательные вещества.
«По этой причине Рождественский пост не требует особой подготовки, так как растительные продукты содержат белки, жиры и углеводы», — пояснила иммунолог-аллерголог Надежда Логина в разговоре с 360.ru. Особое внимание врач уделила рекомендациям для людей с хроническими заболеваниями и тех, кто постится впервые. Им необходимо постепенно сокращать запрещенные продукты за неделю до начала поста, чтобы избежать стресса для организма.
Медик отметила, что аналогичный принцип следует соблюдать при завершении поста. Резкое возвращение к животной пище может вызвать проблемы с пищеварением, поэтому запрещенные продукты стоит вводить в рацион постепенно в течение недели.
