В Челябинске накануне зимы подорожали шубы, пуховики и дубленки

Цены на зимнюю одежду стабильно растут: по данным сервиса «Авито», в октябре 2025 года по сравнению с сентябрем средняя стоимость женской верхней одежды выросла на четыре процента, мужской — на три. При этом из женской одежды подешевели только летние и демисезонные вещи, в мужском сегменте шубы и дубленки стали дешевле всего на три процента. В то же время отмечается подорожание кожаных курток (женских — на шесть процентов, мужских — на четыре), зимних курток и пуховиков (женских — на 5%, мужских — без изменений).