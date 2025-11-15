Создана технология для общения с умершими родственниками: как это будет работать

В США разработали технологию, которая позволит общаться с умершими родственниками. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.
Речь идет о мобильном приложении 2wai, которое создаёт цифрового аватара реального или вымышленного человека и превращает его в интерактивного чат-бота для общения в реальном времени.
«Самое удивительное в этой технологии — возможность создавать голографические аватары на основе трёхминутной видеозаписи с человеком. Однако обещание воскрешать близких с помощью таких чат-ботов вызвало этические вопросы», — отмечает издание.
В рекламе приложения показана беременная женщина, беседующая с цифровой копией своей покойной матери, после чего её ребёнок общается с «бабушкой». Однако этот ролик вызвал волну критики в Сети и поднял вопросы о моральных границах.
Пользователи опасаются, что технология может развиться в нежелательном направлении. Они также боятся, что изображения их умерших близких могут быть использованы в рекламе без их контроля.
