Создана технология для общения с умершими родственниками: как это будет работать

Daily Mail: В США создали технологию для общения с умершими родственниками.

Источник: Комсомольская правда

В США разработали технологию, которая позволит общаться с умершими родственниками. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Речь идет о мобильном приложении 2wai, которое создаёт цифрового аватара реального или вымышленного человека и превращает его в интерактивного чат-бота для общения в реальном времени.

«Самое удивительное в этой технологии — возможность создавать голографические аватары на основе трёхминутной видеозаписи с человеком. Однако обещание воскрешать близких с помощью таких чат-ботов вызвало этические вопросы», — отмечает издание.

В рекламе приложения показана беременная женщина, беседующая с цифровой копией своей покойной матери, после чего её ребёнок общается с «бабушкой». Однако этот ролик вызвал волну критики в Сети и поднял вопросы о моральных границах.

Пользователи опасаются, что технология может развиться в нежелательном направлении. Они также боятся, что изображения их умерших близких могут быть использованы в рекламе без их контроля.

Ранее в США создали приложение для самодепортации мигрантов. В правительстве заявили, что иностранцы сохраняют возможность «осуществить свою американскую мечту».