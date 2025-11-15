Штурмовик Вологжанин в траншейном бою уничтожил группу солдат ВСУ

Российский военнослужащий Артём Вологжанин во время боя в окопе ликвидировал пятерых солдат Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
Кроме того, младший сержант взял в плен двух украинских солдат.
«Под командованием гвардии младшего сержанта Вологжанина штурмовая группа заняла позиции и перешла в атаку уничтожая противника. Оценив обстановку, Артём принял решение лично зачистить окоп, занятый группой боевиков. Приказав подчинённым обеспечить прикрытие, он стремительно ворвался в окоп. В короткой схватке Артём уничтожил пятерых боевиков и захватил двоих в плен», — говорится в сообщении.
После этого военнослужащий заметил в руинах строения других украинских солдат и ликвидировал их с помощью гранаты.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.