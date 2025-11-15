Штурмовик Вологжанин в траншейном бою уничтожил группу солдат ВСУ

«Под командованием гвардии младшего сержанта Вологжанина штурмовая группа заняла позиции и перешла в атаку уничтожая противника. Оценив обстановку, Артём принял решение лично зачистить окоп, занятый группой боевиков. Приказав подчинённым обеспечить прикрытие, он стремительно ворвался в окоп. В короткой схватке Артём уничтожил пятерых боевиков и захватил двоих в плен», — говорится в сообщении.