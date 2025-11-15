Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штурмовик Вологжанин в траншейном бою уничтожил группу солдат ВСУ

Кроме того, младший сержант заметил украинских солдат в здании и ликвидировал их гранатой.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий Артём Вологжанин во время боя в окопе ликвидировал пятерых солдат Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, младший сержант взял в плен двух украинских солдат.

«Под командованием гвардии младшего сержанта Вологжанина штурмовая группа заняла позиции и перешла в атаку уничтожая противника. Оценив обстановку, Артём принял решение лично зачистить окоп, занятый группой боевиков. Приказав подчинённым обеспечить прикрытие, он стремительно ворвался в окоп. В короткой схватке Артём уничтожил пятерых боевиков и захватил двоих в плен», — говорится в сообщении.

После этого военнослужащий заметил в руинах строения других украинских солдат и ликвидировал их с помощью гранаты.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.