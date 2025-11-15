Россиянам рассказали, кому компенсируют советские вклады

Тем временем, средний остаток свободных средств на банковских картах россиян достиг 52,3 тысячи рублей. Наибольший рост продемонстрировало молодое поколение. У родившихся после 2000 года сумма на счетах за год увеличилась на 26%, достигнув 15,3 тысячи рублей. Самые крупные остатки сохраняют представители старшего поколения — 81,3 тысячи рублей, что на 1% больше прошлогоднего показателя. В то же время поколение X (рождённые в 1965—1980 годах) сократило накопления на 4% — до 52,8 тысячи рублей. Миллениалы (1980−1990-е годы рождения) также уменьшили средства на картах на 1,7%, их средний остаток составил 38,4 тысячи рублей.