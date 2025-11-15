Учёный забил тревогу из-за странных свойств «инопланетного корабля»: Это вызывает удивление

3I/ATLAS был открыт 1 июля и стал третьим известным межзвездным объектом, зафиксированным в пределах Солнечной системы. Исследования показали, что его кома (облако газа и пыли вокруг ядра) достигает примерно 24 километров в диаметре. Согласно компьютерным моделям, возраст объекта оценивается примерно в 7,5 миллиарда лет, что делает его старше Солнца примерно на три миллиарда лет. Возможно, это самая древняя комета из известных на сегодняшний день.