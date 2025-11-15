Учёный забил тревогу из-за странных свойств «инопланетного корабля»: Это вызывает удивление

Межзвездный объект 3I/ATLAS, недавно прошедший мимо Солнца, вызвал новый виток обсуждений среди исследователей. Астрофизик из Гарвардского университета Ави Леб в своем блоге отметил, что поведение этого небесного тела может указывать на искусственное происхождение.
«“Как для естественной кометы, тот факт, что 3I/ATLAS остается единым телом, вызывает удивление”, — написал он.
По наблюдениям, опубликованным на портале Astronomer’s Telegram, снимки от 11 ноября показали, что 3I/ATLAS не распался после близкого прохождения у Солнца. Он продолжает существовать как единое активное тело, что, по словам Леба, необычно для комет такого типа. Ученый подчеркнул, что это добавляет объекту новую загадку, которую теперь предстоит объяснить его коллегам.
Леб ранее предполагал, что зафиксированные странные изменения в поведении 3I/ATLAS могут быть связаны с мощным выбросом газа, из-за чего объект мог потерять значительную часть своей массы.
3I/ATLAS был открыт 1 июля и стал третьим известным межзвездным объектом, зафиксированным в пределах Солнечной системы. Исследования показали, что его кома (облако газа и пыли вокруг ядра) достигает примерно 24 километров в диаметре. Согласно компьютерным моделям, возраст объекта оценивается примерно в 7,5 миллиарда лет, что делает его старше Солнца примерно на три миллиарда лет. Возможно, это самая древняя комета из известных на сегодняшний день.
