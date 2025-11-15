В Москве пошел первый снег

«Мокрый снег пошел в Москве в ночь на субботу», — передает РИА Новости. Главное управление МЧС России по городу ранее выпустило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Согласно сообщению, с вечера пятницы и до 10:00 по местному времени субботы в столице ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.