Росавиация отменила план «Ковёр» в шести аэропортах России

В Ижевске ограничения начали действовать 15 ноября в 05:31 по московскому времени и были сняты уже в 06:50 мск. В аэропортах Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин) запреты на полёты были введены раньше: в Самаре — в 01:10 мск, в Саратове — в 22:31 14 ноября. Ограничения продлились всего несколько часов, после чего воздушные гавани вернулись к обычному графику работы. Во время действия плана «Ковёр» один самолёт, направлявшийся в Самару, был вынужден «уйти» на запасной аэродром.