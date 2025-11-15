Ричмонд
Росавиация отменила план «Ковёр» в шести аэропортах России

Утром в субботу Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Ижевска, Самары, Саратова, Казани, Нижнекамска и Уфы. Меры были введены для обеспечения безопасности полётов и действовали несколько часов.

Источник: Life.ru

В Ижевске ограничения начали действовать 15 ноября в 05:31 по московскому времени и были сняты уже в 06:50 мск. В аэропортах Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин) запреты на полёты были введены раньше: в Самаре — в 01:10 мск, в Саратове — в 22:31 14 ноября. Ограничения продлились всего несколько часов, после чего воздушные гавани вернулись к обычному графику работы. Во время действия плана «Ковёр» один самолёт, направлявшийся в Самару, был вынужден «уйти» на запасной аэродром.

Аналогичные меры безопасности в Казани, Нижнекамске и Уфе также были сняты утром 15 ноября. В Росавиации подчеркнули, что ограничения носили временный характер и были связаны исключительно с безопасностью полётов.

Ранее, вечером в пятницу, расчёты противовоздушной обороны за три часа уничтожили 13 беспилотников вооружённых сил Украины. По пять беспилотников сбили над Ростовской областью и территорией Республики Крым, по одному — над Белгородской, Брянской и Воронежской областями.

