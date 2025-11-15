В России предложили упростить порядок выхода на досрочную пенсию: в Госдуме хотят вернуть старые правила подсчета стажа

Порядок подсчета страхового стажа создал препятствия для граждан, желающих выйти на пенсию досрочно. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Парламентарий напомнил, что речь идет о праве выйти на заслуженный отдых на два года раньше срока для тех, кто накопил повышенный стаж — 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. По его словам, ранее в такой стаж засчитывались и периоды работы до 2015 года, если их можно было подтвердить документами. Однако после апрельских поправок 2024 года Пенсионный фонд перестал учитывать эти периоды.
«Теперь для граждан применение прежнего порядка временно фактически приостановлено, что требует дополнительного нормативного урегулирования», — подчеркнул Гаврилов. Он констатировал, что заявления людей начали оставлять без рассмотрения, лишив многих предпенсионеров возможности реализовать предусмотренную законом льготу.
Депутат указал на юридическую коллизию: федеральный закон гарантирует право, но подзаконный акт изменил порядок его реализации. Это, по его мнению, создало процессуальную проблему, поскольку у граждан теперь нет четкой нормы, на которую можно опереться в суде.
Для решения ситуации Гаврилов считает необходимым вернуться к прежней логике и уточнить правила, разрешив включать в стаж все документально подтвержденные периоды работы.
Прежде президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (СРО НАПФ) Сергей Беляков подчеркнул, что формировать пенсионные накопления с начала карьеры — самый надежный способ создать капитал к старости.