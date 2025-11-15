В России предложили упростить порядок выхода на досрочную пенсию: в Госдуме хотят вернуть старые правила подсчета стажа

Парламентарий напомнил, что речь идет о праве выйти на заслуженный отдых на два года раньше срока для тех, кто накопил повышенный стаж — 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. По его словам, ранее в такой стаж засчитывались и периоды работы до 2015 года, если их можно было подтвердить документами. Однако после апрельских поправок 2024 года Пенсионный фонд перестал учитывать эти периоды.