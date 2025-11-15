Депутат Гаврилов предложил вернуть старые правила подсчета стажа

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов заявил, что право граждан выходить на пенсию на два года раньше при наличии длительного стажа требует доработки подзаконных актов. По его словам, после изменений в правила подсчета страхового стажа, принятых в апреле 2024 года, применение прежнего порядка фактически приостановили.
Гаврилов напомнил, что льгота распространяется на мужчин со стажем 42 года и женщин со стажем 37 лет. Раньше в этот стаж засчитывали подтвержденные документами периоды работы до принятия закона о страховых пенсиях. Теперь пенсионные органы эти периоды не учитывают, и заявления остаются без рассмотрения, из-за чего многие предпенсионеры лишены возможности оформить льготную пенсию.
Депутат отметил, что часть граждан уже воспользовалась этим правом, но для остальных оно оказалось заблокировано постановлением правительства. Он указал и на процессуальную проблему: при нынешней редакции правил граждане не могут обратиться в суд, так как отсутствует норма, на которую можно опереться.
Гаврилов считает, что возникла правовая коллизия между законом и подзаконным актом. Он предложил вернуть прежний порядок учета стажа, подчеркнув, что это не потребует значительных расходов, но восстановит гарантированное законом право граждан на досрочную пенсию, передает ТАСС.
Ранее глава Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что средний размер пенсий по старости в 2026 году возрастет почти на две тысячи рублей по сравнению с предыдущим годом.