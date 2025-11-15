Депутат Гаврилов предложил вернуть старые правила подсчета стажа

Гаврилов напомнил, что льгота распространяется на мужчин со стажем 42 года и женщин со стажем 37 лет. Раньше в этот стаж засчитывали подтвержденные документами периоды работы до принятия закона о страховых пенсиях. Теперь пенсионные органы эти периоды не учитывают, и заявления остаются без рассмотрения, из-за чего многие предпенсионеры лишены возможности оформить льготную пенсию.