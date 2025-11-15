Названы профессии с самым быстрым ростом зарплат в России

Ранее основатель портала SuperJob Алексей Захаров отметил, что для увеличения уровня дохода необходимо либо повышать квалификацию, либо стремиться к продвижению на более высокие должности. Он пояснил, что в обычных условиях доходы человека не увеличиваются автоматически: например, даже если зарплата продавца в сетевом супермаркете за 20 лет вырастет в пять раз, покупательская способность останется на прежнем уровне — на те же деньги можно будет приобрести столько же продуктов, сколько и 20 лет назад. Таким образом, без повышения квалификации или карьерного роста инфляция нивелирует любой номинальный рост доходов, передает «Национальная служба новостей».