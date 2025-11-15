Стрелков в колонии работает обмеловщиком и играет в шахматы

Адвокат Александр Молохов рассказал об условиях содержания Игоря Стрелкова (Гиркина) в колонии. Также он сообщил, чем экс-министр обороны ДНР занимается в заключении.
«Условия содержания сейчас как у всех, ни хуже и ни лучше, без поблажек и придирок. Состояние здоровья удовлетворительное, работает в швейном цеху обмеловщиком. Следит за ходом СВО. Много читает, играет в шахматы», — отметил Молохов в беседе с aif.ru.
Об освобождении, по словам адвоката, Стрелков пока не думает.
«Думать об этом пока рано. Согласно приговору, освобождение будет только в феврале 2027 года. Поэтому, чем Стрелков хочет заняться после освобождения, вопрос неактуальный», — подытожил Молохов.
Как сообщалось, Стрелков в колонии начал осваивать профессию электрика.
Напомним, в январе 2024 года Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима и запретил на три года администрировать сайты. Он был признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете».
Стрелков отбывает срок в колонии № 5 Кирово-Чепецка Кировской области.