C экс-замминистра обороны Тимура Иванова взыскали долг по коммуналке

Напомним, что ранее Мосгорсуд приговорил Тимура Иванова к 13,5 годам лишения свободы и штрафу в 100 миллионов рублей за хищение средств, выделенных на покупку паромов для Керченской переправы. Установлено, что в 2015 году было похищено свыше 216 миллионов рублей. Кроме того, Иванов и другие фигуранты дела похитили у банка около 44,9 миллиона евро, используя фиктивные валютные контракты. Суд постановил взыскать с осуждённых 3,9 миллиарда рублей в пользу Агентства по страхованию вкладов и ещё 216,5 миллиона рублей в пользу «Главного управления обустройства войск».