За неделю в Уссурийске на свет появились четыре пары двойняшек

Настоящий бэби-бум переживает в эти дни приморский Уссурийск. За последнюю неделю в городском роддоме зафиксировали не просто всплеск рождаемости, а настоящее чудо — на свет появились сразу четыре пары двойняшек. Такой «двойной» подарок судьбы стал редким и невероятно радостным событием для всего города, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на минздрав края.