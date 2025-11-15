За неделю в Уссурийске на свет появились четыре пары двойняшек

Настоящий бэби-бум переживает в эти дни приморский Уссурийск. За последнюю неделю в городском роддоме зафиксировали не просто всплеск рождаемости, а настоящее чудо — на свет появились сразу четыре пары двойняшек. Такой «двойной» подарок судьбы стал редким и невероятно радостным событием для всего города, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на минздрав края.
«Это всегда большое счастье, когда рождается один ребенок. А когда сразу двое — радость умножается вдвойне! — делятся врачи. — Все малыши и мамы чувствуют себя хорошо, выписываем их домой, в объятия семей».
Статистика этой недели и сама по себе впечатляет, но специалисты обратили внимание на одну интересную особенность: мальчиков в Уссурийске родилось больше, чем девочек. Похоже, через пару десятилетий город ждет наплыв юных джентльменов!
Но, пожалуй, самое интересное — это имена, которые счастливые родители выбрали для своих новорожденных. Здесь мода на старину и желание быть оригинальными создали удивительную палитру.
Для будущих богатырей и первооткрывателей родители выбрали сильные, исторические имена: Клим, Петр, Святослав и даже Ярополк — имя, достойное былинного героя.
Маленьких принцесс ждут не менее красивые и звучные имена: Агата, Регина, Мелисса и Агафья. Чувствуется, что родители вдохновлялись и европейской классикой, и старорусскими традициями.