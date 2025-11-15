Daily Mail: в США создали технологию для общения с умершими близкими

В США появилась технология, позволяющая общаться с умершими родственниками, пишет Daily Mail.
Сообщается, что создано приложение для мобильных устройств 2wai, которое дает возможность сделать цифровой аватар реальной или вымышленной личности, превратить ее в интерактивный интерфейс чат-бота и общаться с ней в реальном времени.
В материале называется самым шокирующим аспектом технологии возможность создавать голографические аватары из реальных людей, записывая с ними трехминутное видео. При этом указывается, что этическую тревогу вызывает также обещание, что пользователи приложения с помощью чат-ботов смогут бесконечно воскрешать своих близких.
Подчеркивается, что в Сети осудили рекламный ролик приложения, в котором беременная женщина общается с цифровой копией умершей матери, а потом уже ее ребенок взаимодействует с цифровой «бабушкой».
Пользователи считают, что в будущем их умершие родственники могут быть использованы в рекламных целях и это нельзя будет проконтролировать.
Между тем создатели приложения позиционируют его как инструмент сохранения воспоминаний об умерших родственниках.
Ранее медиум из Великобритании Ти Джей Хиггс рассказала, как умершие родственники могут связываться со своими близкими.
Также сообщалось, что в Британии хотят создать цифровые кладбища из-за роста смертности и нехватки мест для захоронений.