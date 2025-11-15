Daily Mail: в США создали технологию для общения с умершими близкими

В материале называется самым шокирующим аспектом технологии возможность создавать голографические аватары из реальных людей, записывая с ними трехминутное видео. При этом указывается, что этическую тревогу вызывает также обещание, что пользователи приложения с помощью чат-ботов смогут бесконечно воскрешать своих близких.