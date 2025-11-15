Москвичей предупредили о выпадении снега в экстремальном количестве

Согласно прогнозу, с 12:00 до 15:00 по московскому времени осадки постепенно будут прекращаться, начнется рост атмосферного давления, появятся прояснения. В ночное время установится переменная облачность. После прохождения атмосферного фронта в регион поступят умеренно-прохладные воздушные массы с северо-запада. Температура воздуха в ночь на субботу существенно понизится: в Москве до −4…−6 градусов, а в области — до −8 градусов. Вильфанд отметил, что днем температура также будет низкой — около 0… −2 градусов, и такая же погода сохранится в воскресенье.