Боец Чукча рассказал о хитрости, которая помогла освободить Даниловку

«Там идет речка, она была слишком длинной. И чтобы долго не обходить, и штурмовики не уставали, мы решили переплыть эту речку в полном обмундировании. Брали с собой лодки и все принадлежности к ним», — сказал он в видеоинтервью, распространенном Минобороны РФ.