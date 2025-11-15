Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Чукча рассказал о хитрости, которая помогла освободить Даниловку

Как отметил военнослужащий, в ходе освобождения населенного пункта российские бойцы прибегли к специальной тактике.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий с позывным Чукча сообщил, что бойцы группировки войск «Восток» применили множество хитростей при освобождении Даниловки в Днепропетровской области.

«Там идет речка, она была слишком длинной. И чтобы долго не обходить, и штурмовики не уставали, мы решили переплыть эту речку в полном обмундировании. Брали с собой лодки и все принадлежности к ним», — сказал он в видеоинтервью, распространенном Минобороны РФ.

Как отметил военнослужащий, в ходе освобождения населенного пункта боевики ВСУ пытались оказывать сопротивление, однако российские бойцы прибегли к специальной тактике.

«Чтобы выкуривать противника, мы применяли такую тактику: подбежать к дому, что-нибудь закинуть и все, убегать обратно. Это помогало — противник выходил, поднимая руки. Кто-то отстреливался, мы тоже давали отпор», — поделился боец.

Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили о том, что российские военные освободили село Синельниково в Харьковской области и село Даниловка в Днепропетровской области.