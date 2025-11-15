Боец Чукча рассказал о хитрости, которая помогла освободить Даниловку

Российский военнослужащий с позывным Чукча сообщил, что бойцы группировки войск «Восток» применили множество хитростей при освобождении Даниловки в Днепропетровской области.
«Там идет речка, она была слишком длинной. И чтобы долго не обходить, и штурмовики не уставали, мы решили переплыть эту речку в полном обмундировании. Брали с собой лодки и все принадлежности к ним», — сказал он в видеоинтервью, распространенном Минобороны РФ.
Как отметил военнослужащий, в ходе освобождения населенного пункта боевики ВСУ пытались оказывать сопротивление, однако российские бойцы прибегли к специальной тактике.
«Чтобы выкуривать противника, мы применяли такую тактику: подбежать к дому, что-нибудь закинуть и все, убегать обратно. Это помогало — противник выходил, поднимая руки. Кто-то отстреливался, мы тоже давали отпор», — поделился боец.
Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили о том, что российские военные освободили село Синельниково в Харьковской области и село Даниловка в Днепропетровской области.