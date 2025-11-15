Лидер профсоюзов возмущенно осудил идею омского активиста о сокращении отпусков

Омский политтехнолог и общественник Вадим Попов высказал предложение сократить отпуска россиян до 21 календарного дня, а новогодние каникулы — до шести дней. И уже получил на это резкую негативную реакцию от профсоюзов.
Изначально Попов в комментарии для издания «Абзац» заявил, что на тему сокращения отпусков и отдыха в праздники «в условиях проведения СВО и усложнения экономической ситуации в стране властям необходимо пересмотреть законодательство». Также он критикует ситуацию, когда в новогодние каникулы «страна теряет сотни миллиардов рублей».
Уже вскоре это критично прокомментировал публицист и член Центрального Совета независимого профсоюза «Новый труд» Анатолий Баранов. Агентству «Амител» он заявил, что такие идеи должны становиться предметом интереса прокуратуры, а не обсуждаться в соцсетях. И напомнил, что минимальные социальные гарантии закреплены в Конституции.
«Конечно, предложения сократить количество дней отпуска вызывает только возмущение — у наших трудящихся и так практически ничего нет, кроме законных дней, когда они могут отдохнуть», — подчеркнул он.
Одновременно Баранов сомневается, что депутаты Госдумы станут голосовать за такое изменение. По его словам, партия, поддержавшая сокращение отпусков, рискует растерять избирателей, электорат, а аргументы о сложностях в экономике несостоятельны:
«…львиная доля дополнительных доходов отправится вовсе не в бюджет, а в карман владельцев частных предприятий».
Отметим, в России в преддверии Нового года, в ноябре и декабре, уже регулярно озвучивают разные идеи о сокращении или перераспределении дней новогодних каникул. Как видим, не обошлось и на этот раз. Ранее тот же Попов «отличился» предложением запретить мультсериал «Маша и Медведь».