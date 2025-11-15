Рияд-2025: делегация Узбекистана завоевала еще 3 медали

ТАШКЕНТ, 15 ноября — Sputnik. Делегация Узбекистана завоевала еще три медали на Играх исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщает пресс-служба НОК.
«Копилка нашей делегации пополнилась еще тремя медалями. В последние два дня VI Игр Исламской солидарности наши спортсмены завоевали 1 серебряную и 2 бронзовые медали в соревнованиях по муай-таю и дуатлону», — говорится в собщении.
Серебряную медаль завоевала Алина Хакимова на соревнованиях по дуатлону среди женщин.
В турнире по муай-таю бронзовые медали завоевали Азиза Мамурова (-55 кг) и Севара Дилмуродова (-65 кг).
VI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.