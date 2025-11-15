Центральный рынок Кургана ждет обновление: что изменится и какова история торговой площадки

К середине XX века на месте нынешнего рынка уже располагались магазины и ларьки, а в центре был построен большой деревянный рыночный павильон. В 1975 году открылось новое здание крытого рынка — оригинальное и красивое. Его конструкция учитывала перепад высот, поэтому вход с улицы вел сразу на второй этаж. Фасад здания украсили мозаикой, которая сохранилась до наших дней.