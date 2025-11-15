Фейерверк из дронов: ПВО у Новороссийска устроили ВСУ жаркую ночь

Новороссийск в ночь подвергся массированной атаке беспилотников. Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой рассказал aif.ru, как именно действовал противник, пытаясь нанести удары, откуда производились запуски дронов и почему киевский режим активизировал террористическую деятельность.
Откуда били дроны: две основные версии.
По данным Минобороны, в ночь на 14 ноября 66 БПЛА было сбито над Краснодарским краем и 59 непосредственно над Черным морем. Больше всего пострадал Новороссийск. По информации местных властей, обломки беспилотников повредили как минимум четыре многоквартирных дома и два частных. Пострадал один мужчина, его госпитализировали. Повреждения получило гражданское судно в порту, трое членов экипажа были ранены. Фрагменты беспилотников также затронули нефтебазу комплекса «Шесхарис», контейнерный терминал и береговые сооружения.
Генерал Липовой подробно разобрал возможные сценарии запуска беспилотников. По его словам, противник использовал несколько тактических схем.
«Первый вариант — запуск с моря, со стороны Одессы — подконтрольной пока еще территории Киева. В данном случае безэкипажные катера подходят как можно ближе к РФ, с них взлетают дроны и идут непосредственно по своим целям, по заданному направлению», — отметил эксперт в комментарии aif.ru.
Этот способ позволяет минимизировать время подлета и затрудняет обнаружение целей на подступах. Однако существует и другая, не менее вероятная версия.
«Мобильная группа из числа так называемых спящих ячеек подъезжает на определенное расстояние и, условно говоря, с коленки, с кузова пикапа запускает дроны в сторону Новороссийска», — сказал Липовой.
Генерал-майор выразил уверенность, что компетентные органы уже работают над установлением всех обстоятельств и в ближайшее время сделают соответствующие выводы.
Раскрыта тактика «стаи» и полет на малой высоте дронов ВСУ.
Противник пытается применять изощренные методы для преодоления системы ПВО. Сергей Липовой раскрыл некоторые детали этой тактики.
«Как один из вариантов, БПЛА подходят с моря к суше — к Новороссийску, Геленджику, Сочи, к любому другому городу на побережье — на предельной малой высоте, а потом в нужный момент взмывают вверх и начинают уже пикировать на цель. То есть противник делает всё, для того чтобы дрон как можно дольше оставался незамеченным», — пояснил генерал.
Кроме того, широко используется тактика «стаи», когда одновременно запускается большое количество дешевых дронов в расчете на то, что система ПВО не сможет отразить всю волну и хотя бы несколько единиц прорвутся к цели.
Почему Киев активизировал террор.
Генерал Липовой отметил, что противник пытается участить атаки на гражданские объекты в глубине России.
«На сегодняшний день ВСУ и так называемое террористическое управление Украины активизировало свою деятельность. Мы это видим непосредственно и по атакам по Новороссийску, и по тем террористическим актам, которые предотвращаются по всей территории России. Дело в том, что киевский режим терпит поражение в зоне спецоперации, и таким способом пытается преуспеть и доказать своим хозяевам, что он еще на что-то способен, что еще может повлиять на ситуацию», — заявил Липовой.
Несмотря на масштаб атаки и изощренные тактические уловки противника, главным итогом событий в Новороссийске стала демонстрация надежности российской противовоздушной обороны.
«Из того количества беспилотников, которые запускаются на территорию России, большая часть уничтожается силами ПВО еще на подходе, то есть над морем, какие-то дроны над целью. Немногим удается прорваться и нанести удар. Наши средства ПВО успешно работают, и огромное им за это спасибо», — подытожил Сергей Липовой.