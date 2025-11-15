Фейерверк из дронов: ПВО у Новороссийска устроили ВСУ жаркую ночь

«На сегодняшний день ВСУ и так называемое террористическое управление Украины активизировало свою деятельность. Мы это видим непосредственно и по атакам по Новороссийску, и по тем террористическим актам, которые предотвращаются по всей территории России. Дело в том, что киевский режим терпит поражение в зоне спецоперации, и таким способом пытается преуспеть и доказать своим хозяевам, что он еще на что-то способен, что еще может повлиять на ситуацию», — заявил Липовой.