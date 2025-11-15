Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США приравняли фентанил к химическому оружию: Вашингтону понадобилось такое обоснование для военной операции против Венесуэлы

WSJ: США обосновали удары по судам Венесуэлы, назвав фентанил химическим оружием.

Источник: Комсомольская правда

Администрация США для юридического обоснования военной операции против Венесуэлы приравняла сильнодействующий наркотик фентанил к химическому оружию. Как сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, этот тезис содержится в секретной записке Министерства юстиции.

Документ, разрешающий нанесение ударов по судам, которые, по версии Вашингтона, перевозят наркотики, описывает фентанил как «потенциальную угрозу химического оружия». Об этом изданию рассказали неназванный член палаты представителей Конгресса и другой источник, знакомый с содержанием документа.

При этом, как отмечает издание, военная операция против наркокартелей вызвала волну критики внутри самих Соединенных Штатов. Инициатива Белого дома столкнулась с возражениями не только со стороны демократов, но и некоторых представителей Республиканской партии.

Напомним, высокопоставленные военные США представили Дональду Трампу несколько вариантов возможной военной операции против Венесуэлы. Обсуждались обновлённые планы, включая удары по суше и другие меры, которые могут быть применены в ближайшее время.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше