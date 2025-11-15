США приравняли фентанил к химическому оружию: Вашингтону понадобилось такое обоснование для военной операции против Венесуэлы

Администрация США для юридического обоснования военной операции против Венесуэлы приравняла сильнодействующий наркотик фентанил к химическому оружию. Как сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, этот тезис содержится в секретной записке Министерства юстиции.
Документ, разрешающий нанесение ударов по судам, которые, по версии Вашингтона, перевозят наркотики, описывает фентанил как «потенциальную угрозу химического оружия». Об этом изданию рассказали неназванный член палаты представителей Конгресса и другой источник, знакомый с содержанием документа.
При этом, как отмечает издание, военная операция против наркокартелей вызвала волну критики внутри самих Соединенных Штатов. Инициатива Белого дома столкнулась с возражениями не только со стороны демократов, но и некоторых представителей Республиканской партии.
Напомним, высокопоставленные военные США представили Дональду Трампу несколько вариантов возможной военной операции против Венесуэлы. Обсуждались обновлённые планы, включая удары по суше и другие меры, которые могут быть применены в ближайшее время.