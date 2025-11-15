Пожарные спасли девушку из задымленного БЦ в Новосибирске

В Новосибирске произошёл пожар в административном здании на улице Восход, 20. К моменту приезда пожарных из окон валил дым. Из здания было спасено 17 человек.
— Один человек был выведен с верхних этажей при помощи коленчатого подъемника. Погибших и пострадавших нет, — сообщили в МЧС.
Очевидцы отмечали, что одну девушку вывели в маске. Она сама рассказала о пережитом в комментариях:
— Той девушкой была я. Это ужасно. Загорелся эвакуационный вход. Не выйти с этажа от слова совсем. Как в ловушке. Благодарю пожарных, оперативно всё сделали и спасли нам жизнь, — рассказала девушка в комментариях.