Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожарные спасли девушку из задымленного БЦ в Новосибирске

В МЧС уточнили, что из здания на улице Восход эвакуировали 17 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске произошёл пожар в административном здании на улице Восход, 20. К моменту приезда пожарных из окон валил дым. Из здания было спасено 17 человек.

— Один человек был выведен с верхних этажей при помощи коленчатого подъемника. Погибших и пострадавших нет, — сообщили в МЧС.

Очевидцы отмечали, что одну девушку вывели в маске. Она сама рассказала о пережитом в комментариях:

— Той девушкой была я. Это ужасно. Загорелся эвакуационный вход. Не выйти с этажа от слова совсем. Как в ловушке. Благодарю пожарных, оперативно всё сделали и спасли нам жизнь, — рассказала девушка в комментариях.